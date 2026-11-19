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SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Asya-Pasifik topluluğunun inşasında kapsayıcı kalkınmaya bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

Xi perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Xi, kalkınmanın kazanımlarından herkesin yararlanmasını sağlamak, halkların refah hissini artırmak, tüm tarafların hassasiyetlerini gözetmek ve Asya-Pasifik topluluğunun inşası için elverişli koşullar yaratmak üzere çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua