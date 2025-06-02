Çin, Latin Amerika Ülkelerine Tek Taraflı Vize Muafiyeti Getirdi

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin, tek taraflı vize muafiyeti uygulamasına Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay'ı da dahil eden bir deneme süreci başlattı. Pazar günü başlatılan deneme süreciyle, uygulama kapsamına Latin Amerika ve Karayipler ülkeleri ilk kez alınmış oldu.

Söz konusu 5 ülkenin umuma mahsus pasaport sahibi olan vatandaşları iş, turizm, aile ziyareti, kültürel etkileşim ve transit geçiş gibi amaçlarla 30 güne kadar Çin'e vizesiz giriş yapabilecek. Uygulama, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Çin'in üst düzey dışa açılma kararlılığı çerçevesinde sunduğu vizesiz giriş imkanı tanınan ülke sayısı 43'e çıkmış oldu.

Daha önce aradaki mesafe ve karmaşık vize prosedürleri nedeniyle zor olan Latin Amerika ve Çin arasındaki seyahat imkanları, gelişmiş hava bağlantısı ve kolaylaştırılmış giriş politikaları sayesinde giderek daha erişilebilir hale geliyor. 2024 yılında Meksika'nın başkenti Meksiko ile Çin'in güneyindeki Shenzhen arasında doğrudan uçuş başlatıldı. 14.000 kilometrenin üzerinde uçuş mesafesiyle Meksiko-Shenzhen rotası, Çin'in en uzun doğrudan uluslararası yolcu rotası konumunda.

Beijing-Madrid-Sao Paulo, Beijing-Madrid-Havana ve Beijing-Tijuana-Meksiko gibi rotalar da Çin ile Latin Amerika ve Karayipler arasındaki bağlantıları güçlendirdi.

Çin ve Latin Amerika arasında ulaşım imkanları geliştikçe ekonomik ilişkiler de önemli ölçüde arttı. Son 10 yılda iki katına çıkan ikili ticaret, 2024 yılında 500 milyar ABD dolarını aştı. Elektrikli araçlar da dahil olmak üzere Çin'in ihraç ettiği ürünler bölgede giderek daha popüler hale gelirken, Şili kirazı ve Arjantin bifteği gibi Latin Amerika ürünleri de Çinlilerin temel gıda maddeleri haline geldi.

Sınır ötesi hareketliliği artırmak için vize politikalarını sürekli olarak düzenleyip optimize eden Çin, 2023'ün sonlarından bu yana bir dizi turist dostu önlemi hayata geçirdi. Bu çerçevede mayıs ayı sonlarında Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn vatandaşlarının 9 Haziran 2025-8 Haziran 2026 tarihleri arasında ülkeye vizesiz girerek 30 güne kadar kalabileceği açıklanmıştı.

Ayrıca Çin'in vizesiz transit geçiş süresi 54 ülkeden gelen yolcular için 240 saate çıkarıldı.

Söz konusu politikaların yarattığı kayda değer etki sonucunda Çin'e 2024 yılında tek taraflı vizesiz giriş politikası kapsamında giriş yapan ziyaretçi sayısı önceki yıla göre yüzde 1.200 artışla 3,39 milyona ulaştı. Bu yılki İşçi Bayramı tatilinde de ülkeye 380.000 kişi vizesiz giriş yaptı. Bu rakam, önceki yıla göre yüzde 72,7 artışa işaret ediyor.