Çin, Latin Amerika Ülkelerine Tek Taraflı Vize Muafiyeti Getirdi

Çin, Latin Amerika Ülkelerine Tek Taraflı Vize Muafiyeti Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay'ı kapsayan yeni bir vize muafiyeti uygulamasını başlattı. Umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlar, çeşitli amaçlarla 30 güne kadar vizesiz olarak Çin'e girebilecek.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin, tek taraflı vize muafiyeti uygulamasına Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay'ı da dahil eden bir deneme süreci başlattı. Pazar günü başlatılan deneme süreciyle, uygulama kapsamına Latin Amerika ve Karayipler ülkeleri ilk kez alınmış oldu.

Söz konusu 5 ülkenin umuma mahsus pasaport sahibi olan vatandaşları iş, turizm, aile ziyareti, kültürel etkileşim ve transit geçiş gibi amaçlarla 30 güne kadar Çin'e vizesiz giriş yapabilecek. Uygulama, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Çin'in üst düzey dışa açılma kararlılığı çerçevesinde sunduğu vizesiz giriş imkanı tanınan ülke sayısı 43'e çıkmış oldu.

Daha önce aradaki mesafe ve karmaşık vize prosedürleri nedeniyle zor olan Latin Amerika ve Çin arasındaki seyahat imkanları, gelişmiş hava bağlantısı ve kolaylaştırılmış giriş politikaları sayesinde giderek daha erişilebilir hale geliyor. 2024 yılında Meksika'nın başkenti Meksiko ile Çin'in güneyindeki Shenzhen arasında doğrudan uçuş başlatıldı. 14.000 kilometrenin üzerinde uçuş mesafesiyle Meksiko-Shenzhen rotası, Çin'in en uzun doğrudan uluslararası yolcu rotası konumunda.

Beijing-Madrid-Sao Paulo, Beijing-Madrid-Havana ve Beijing-Tijuana-Meksiko gibi rotalar da Çin ile Latin Amerika ve Karayipler arasındaki bağlantıları güçlendirdi.

Çin ve Latin Amerika arasında ulaşım imkanları geliştikçe ekonomik ilişkiler de önemli ölçüde arttı. Son 10 yılda iki katına çıkan ikili ticaret, 2024 yılında 500 milyar ABD dolarını aştı. Elektrikli araçlar da dahil olmak üzere Çin'in ihraç ettiği ürünler bölgede giderek daha popüler hale gelirken, Şili kirazı ve Arjantin bifteği gibi Latin Amerika ürünleri de Çinlilerin temel gıda maddeleri haline geldi.

Sınır ötesi hareketliliği artırmak için vize politikalarını sürekli olarak düzenleyip optimize eden Çin, 2023'ün sonlarından bu yana bir dizi turist dostu önlemi hayata geçirdi. Bu çerçevede mayıs ayı sonlarında Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn vatandaşlarının 9 Haziran 2025-8 Haziran 2026 tarihleri arasında ülkeye vizesiz girerek 30 güne kadar kalabileceği açıklanmıştı.

Ayrıca Çin'in vizesiz transit geçiş süresi 54 ülkeden gelen yolcular için 240 saate çıkarıldı.

Söz konusu politikaların yarattığı kayda değer etki sonucunda Çin'e 2024 yılında tek taraflı vizesiz giriş politikası kapsamında giriş yapan ziyaretçi sayısı önceki yıla göre yüzde 1.200 artışla 3,39 milyona ulaştı. Bu yılki İşçi Bayramı tatilinde de ülkeye 380.000 kişi vizesiz giriş yaptı. Bu rakam, önceki yıla göre yüzde 72,7 artışa işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Samsunspor sezonun ilk transfer bombasını patlattı

Sezonun ilk bombasını patlattı
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı

Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı
AK Parti'nin bayram programı belli oldu! 3 parti ziyaret edilmeyecek

AK Parti'de bayramlaşma programı netleşti! 3 parti ziyaret edilmeyecek
Yer: Osmaniye! Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Mezarlıkta çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.