Çin: Sözde "Çin Baskısı" Söylemi Gerçeklerle Bağdaşmıyor

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, sözde "Çin baskısı" söyleminin gerçeklerle açıkça çeliştiğini belirterek, Çin ile Küresel Güney ülkelerinin modernleşme yolunda ortaklar olduğunu söyledi.

Mao cuma günkü basın toplantısında, Çin imalat sektörünün yalnızca Batılı ülkelerde şok dalgaları yaratmakla kalmayıp endüstriyel kalkınma arayışındaki Küresel Güney ülkelerinin kalkınma alanını da daralttığı yönündeki söyleme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mao, Küresel Güney'in bir üyesi olan Çin'in kalkınma deneyimini her zaman koşulsuz şekilde paylaştığını ve Küresel Güney ülkelerinin kalkınma süreçlerine katkı sağladığını belirtti.

Mao, altyapı, yatırım ve teknoloji alanlarında yürüttükleri verimli işbirlikleriyle Küresel Güney ülkelerinin kendi kalkınma kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olduklarını ifade etti. Çin'in, pazarını açarak bu ülkelerin Çin'e yönelik kaliteli ürün ihracatını genişletmelerine destek verdiğini kaydeden Mao, bunun da ticaret gelirleri yoluyla endüstriyel kalkınmayı teşvik ettiğine dikkat çekti. Mao aynı zamanda erişilebilir ve uygun fiyatlı yeşil ürünler sunarak bu ülkelerin kaynak dağılımlarını iyileştirmelerine, endüstriyel dönüşüm ve modernizasyonu hızlandırmalarına katkıda bulunduklarını kaydetti.

Mao, "Çin ve Küresel Güney ülkeleri, her zaman modernleşme arayışındaki ortaklar olagelmiştir. Bir ülkenin büyüklüğü, çoğunluğun iyiliğine hizmet etmesinde yatar. Çin, kendi kalkınmasıyla birlikte, ortak refah için dünyaya daha fazla fırsat sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua