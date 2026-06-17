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Çinli Ticari Kuruluşların Yurtdışı Varlıkları 8 Trilyon Doları Aştı

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Çin Devlet Döviz İdaresi Başkanı Zhu Hexin, Çinli ticari kuruluşların yurtdışı varlıklarının 2025 sonu itibarıyla 8 trilyon ABD dolarını geçtiğini açıkladı. Ayrıca Çin'deki doğrudan yabancı yatırım stoku 4 trilyon dolar, yabancıların elindeki hisse senedi ve tahvil varlıkları ise 1 trilyon doları aştı.

SHANGHAİ, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Döviz İdaresi Başkanı Zhu Hexin, Çinli ticari kuruluşların yurtdışındaki varlıklarının 2025 yılı sonu itibarıyla 8 trilyon ABD dolarını aştığını bildirdi.

Zhu çarşamba günü Shanghai'da düzenlenen 2026 Lujiazui Forumu'nda yaptığı açıklamada, Çin'in son yıllarda sermaye hesabı dışa açılım politikalarını geliştirmeye devam ettiğini, bunun da sınır ötesi sermaye akışlarında çift yönlü büyümeyi ve daha verimli bir yatırım yapısını desteklediğini ifade etti.

Çin'deki doğrudan yabancı yatırım stokunun 2025 yılının sonunda 4 trilyon ABD dolarına ulaştığını belirten Zhu, yabancıların elindeki yurtiçi hisse senedi ve tahvil varlıklarının ise 1 trilyon ABD dolarını aştığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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