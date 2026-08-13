Yiyang'da Gece Ekonomisi Canlanıyor

YİYANG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Yiyang kentinin turistik bölgesi, 12 Ağustos 2026.

Tarihi Ming ve Qing hanedanlıkları dönemine (1368-1911) kadar uzanan Çin'in Yiyang kenti, 41 kültürel miras alanına ev sahipliği yapıyor.

Yaz tatili süresince gece ekonomisi ivme kazanan kent, farklı turizm olanaklarıyla çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Kentte geceleri yaşanan turist yoğunluğu, günlük ziyaretlerin yüzde 65'ini oluştururken, gece harcamaları da toplam tüketimin yüzde 70'ine ulaşıyor. (Fotoğraf: Dai Mingxuan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua