Çin'in Yeni Enerjili Binek Otomobil Satışları Kasımda İstikrarlı Artış Sergiledi

Çin'in yeni enerjili binek araç pazarı, kasım ayında 1,32 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artış kaydetti. Üretim ise yüzde 18,3 artarak 1,76 milyon adede çıktı. Yılın ilk 11 ayında toplam perakende satışlar 11,47 milyon adede ulaştı.

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili binek araç pazarı, perakende satışların yaklaşık 1,32 milyon adede ulaşmasıyla istikrarlı büyümesini kasım ayında da sürdürdü.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artış anlamına geliyor.

Kasım ayında yeni enerjili binek araçlarının üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artarak yaklaşık 1,76 milyon adede yükseldi.

Verilere göre iç pazarda popülerliğin bir göstergesi olan yeni enerjili araçların piyasaya giriş oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 7 yüzde puan artışla yüzde 59,3'e yükseldi.

Birliğin verileri, yılın ilk 11 ayında yeni enerjili binek otomobillerin toplam perakende satışlarının 11,47 milyon adede ulaşarak, geçen yıla göre yüzde 19,6 arttığını da ortaya koydu.

İhracat tarafında ise Çin geçen ay, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 243,3 artışla yaklaşık 284.000 yeni enerjili binek araç sevkiyatı gerçekleştirdi.

Birlik, ocak-kasım döneminde yeni enerjili binek araçların toplam ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82,6 artarak yaklaşık 2,15 milyon adede ulaştığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
