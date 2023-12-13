Üye Girişi
Haberler

Çin'in Xinjiang Bölgesi'nde Tahıl Üretimi Rekor Seviyeye Ulaştı

Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin bu yılki tahıl üretimi 20 milyon tonun üzerine çıktı. Bölgenin tarım ve kırsal işler departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre bu rakam, bir önceki yıla göre 3 milyon tonu aşkın bir artışa işaret ediyor.

URUMQİ, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin bu yılki tahıl üretimi 20 milyon tonun üzerine çıktı. Bölgenin tarım ve kırsal işler departmanı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre bu rakam, bir önceki yıla göre 3 milyon tonu aşkın bir artışa işaret ediyor.

Açıklamada Xinjiang bölgesinin yıllık tahıl üretiminde ilk kez böyle bir miktara ulaşıldığı ve bu artışın, Çin'in 2023'teki toplam tahıl üretim artışının yaklaşık yüzde 34,4'ünü oluşturduğu belirtildi.

Departmanın başkan yardımcısı Li Jing, tahıl hasadındaki bu artışın temel olarak yerel ekim yapısındaki düzenlemeler, verimli su kaynağı kullanımı ve ilgili politika desteği ile teknolojik rehberlik sayesinde elde edildiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Uygur Çin Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 13 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 13 Aralık MasterChef takım oyunu – dokunulmazlık oyunu kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 13 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 13-14 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Hükümet Kadın filmi konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimlerdir? Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti! Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title