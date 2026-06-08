Albüm: Çin'in Önemli Zeytin Üretim Merkezlerinden Wudu'nun Üretim Değeri 591 Milyon Dolara Ulaştı

LONGNAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Longnan kentinin Wudu bölgesi, ülkenin lider zeytin yetiştiricilerinden biri olma unvanını taşıyor. Bölge, zeytin sektörünün büyüklüğü, üretim miktarı ve ekonomik getirisi ile ilk sıralarda geliyor.

2025 yılı itibarıyla yaklaşık 42.800 hektarlık zeytinlik alana sahip olan Wudu bölgesi toplam 4 milyar yuan (yaklaşık 591 milyon ABD doları) değerinde üretim hacmine ulaştı.

Kapsamlı bir zeytin sanayi zinciri geliştiren bölgede zeytinyağı, sağlık takviyeleri ve cilt bakım ürünleri de dahil olmak üzere 10 ana kategoride 80'den fazla ürün üretiliyor.

Kaynak: Xinhua