Çin'in üçüncü uçak gemisi Fujian deniz testleri için açıldı

SHANGHAİ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in üçüncü uçak gemisi Fujian, ilk deniz testleri için denize açıldı. Gemi, Çarşamba sabah saat 08.00 sularında Shanghai'dan ayrıldı. Deniz testlerinde öncelikli olarak uçak gemisinin tahrik ve elektrik sistemlerinin güvenilirliği ve istikrarı test edilecek.

2022 yılının Haziran ayında denize indirilen Fujian, demirleme testleri, donanım çalışmaları ve ekipman ayarlamalarını tamamlayarak, deniz testlerine yönelik teknik şartları yerine getirmişti.