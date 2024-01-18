Çin'in Tianzhou-7 kargo uzay aracı Tiangong uzay istasyonuna kenetlendi
Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Tianzhou-7 kargo uzay aracının durum ayarlamasını tamamlayarak Tiangong uzay istasyonuna kenetlendiğini duyurdu. Shenzhou-17 mürettebatı, kargo uzay aracına girerek yükleri transfer edecek.
BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in Tianzhou-7 kargo uzay aracının durum ayarlamasını tamamladığını ve Perşembe günü yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna kenetlendiğini bildirdi.
CMSA, Tianzhou-7'nin Beijing saatiyle 01.46'da Tianhe çekirdek modülünün arka kenetlenme kapısına kenetlendiğini duyurdu.
Uzay istasyonundaki Shenzhou-17 mürettebatı, kargo uzay aracına girecek ve planlanan şekilde yükleri transfer edecek.