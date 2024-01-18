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Çin'in Tianzhou-7 kargo uzay aracı Tiangong uzay istasyonuna kenetlendi

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Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Tianzhou-7 kargo uzay aracının Tiangong uzay istasyonuna kenetlendiğini duyurdu. Uzay istasyonundaki mürettebat, yükleri transfer etmek için kargo uzay aracına girecek.

ÇEKİM TARİHİ: 18 Ocak 2024

18 Ocak 2024 tarihinde Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen ve Çin'in Tianzhou-7 kargo uzay aracının Tiangong uzay istasyonuna kenetlenmesini gösteren ekran görüntüleri

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in Tianzhou-7 kargo uzay aracının durum ayarlamasını tamamladığını ve Perşembe günü yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna kenetlendiğini bildirdi.

CMSA, Tianzhou-7'nin Beijing saatiyle 01.46'da Tianhe çekirdek modülünün arka kenetlenme kapısına kenetlendiğini duyurdu.

Uzay istasyonundaki Shenzhou-17 mürettebatı, kargo uzay aracına girecek ve planlanan şekilde yükleri transfer edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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