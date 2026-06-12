Albüm: Çin'in 'Silikon Vadisi' Olarak Bilinen Zhongguancun'a İlgi Artıyor

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in "Silikon Vadisi" olarak bilinen ve inovasyonun ön saflarında yer alan Zhongguancun, son yıllarda teknolojik yenilikler için bir test sahası olarak kullanılıyor. Beijing yönetimi bölgede pilot politikaları hayata geçirerek iş ortamını iyileştiriyor ve gelişmekte olan sektörler için destekleyici bir ekosistem oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua