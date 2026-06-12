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Albüm: Çin'in "Silikon Vadisi" Olarak Bilinen Zhongguancun'a İlgi Artıyor

Albüm: Çin'in 'Silikon Vadisi' Olarak Bilinen Zhongguancun'a İlgi Artıyor
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Çin'in 'Silikon Vadisi' olarak bilinen Zhongguancun, teknolojik yenilikler için test sahası haline geldi. Beijing yönetimi, bölgede pilot politikalarla iş ortamını iyileştiriyor ve gelişen sektörlere destek sağlıyor.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in "Silikon Vadisi" olarak bilinen ve inovasyonun ön saflarında yer alan Zhongguancun, son yıllarda teknolojik yenilikler için bir test sahası olarak kullanılıyor. Beijing yönetimi bölgede pilot politikaları hayata geçirerek iş ortamını iyileştiriyor ve gelişmekte olan sektörler için destekleyici bir ekosistem oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua
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