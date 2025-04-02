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Çin'in Maerdang Hidroelektrik Santrali, 3,5 Milyar Kilovat Saat Elektrik Üretti

Çin'in Maerdang Hidroelektrik Santrali, 3,5 Milyar Kilovat Saat Elektrik Üretti
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Qinghai eyaletindeki Maerdang Hidroelektrik Santrali, ilk ünitesinin devreye girmesinden bu yana 3,5 milyar kilovat saat elektrik üretti. Santral, toplam 2,32 milyon kilovat kurulu güç kapasitesine sahip ve temiz enerji üretimi ile çevre dostu projelere katkı sağlıyor.

XİNİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Qinghai eyaletindeki Sarı Nehir'in üst kısımlarında bulunan Maerdang Hidroelektrik Santrali, ilk ünitesinin bir yıl önce şebekeye bağlanmasından bu yana 3,5 milyar kilovat saat elektrik üretti.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai'de ortalama 3.300 metre yükseklikte yer alan istasyon, toplam 2,32 milyon kilovat kurulu güce sahip ve "batıdan doğuya enerji aktarımı" projesinde önemli bir güç sağlayıcısı olarak öne çıkıyor. Geçen yılın sonunda hidroelektrik santralinin beş ünitesi de elektrik üretimi için tamamen devreye girmişti.

Santralin ürettiği temiz enerji, yaklaşık 1,07 milyon ton standart kömür tasarrufuna ve yaklaşık 3,98 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına eşdeğer.

İstasyonun işletmecisi Çin Enerji Yatırım Şirketi, hidroelektrik santralinin öncülüğündeki zengin yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak hidroelektrik, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve enerji depolamayı entegre eden ve toplam 31,12 milyon kilovat kurulu güce sahip olması planlanan bir temiz enerji üretim kompleksi geliştiriyor. Kompleksin faaliyete geçmesiyle yıllık ortalama enerji üretiminin 48 milyar kilovat saate ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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