Çin'in 'Kuzey Kutbu'Nda Kış Turizmi Gelişti

MOHE, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan ve ülkenin "Kuzey Kutbu" olarak bilinen Heilongjiang eyaletine bağlı Mohe'de, yıllık sekiz aya varan kar ve buz dönemi yaşanıyor ve en düşük sıcaklık eksi 50 santigrat dereceye ulaşıyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Mohe'deki Beiji Köyü'nden sabahın erken saatlerinde bir manzara görülüyor, 8 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

MOHE, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan ve ülkenin "Kuzey Kutbu" olarak bilinen Heilongjiang eyaletine bağlı Mohe'de, yıllık sekiz aya varan kar ve buz dönemi yaşanıyor ve en düşük sıcaklık eksi 50 santigrat dereceye ulaşıyor. Son yıllarda doğal koşulları nedeniyle çeşitli kış turizmi programlarının geliştirildiği kent, turistleri "aşırı soğuk bir yolculuk" için kendine çekiyor.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Mohe'deki Mohe Tren İstasyonu'nun önündeki turistler görülüyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Mohe'nin Beiji köyünde bir pansiyonun sahibi olan Shi Ruijuan yerleri süpürüyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Mohe'nin Beiji köyündeki bir kar ve buz parkının gece manzarası görünüyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Mohe'nin Beiji köyündeki bir kayak merkezinde turistler kayak yapıyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Mohe'nin Beiji köyündeki bir kayak merkezinde turistler kayak yapıyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Mohe'nin Beiji köyündeki bir kar ve buz parkından bir gece görünümü, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Mohe'nin Beiji köyündeki bir kar ve buz parkında turistler eğleniyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Mohe'nin Beiji köyünde turistler atlı kızak gezintilerine çıkıyor, 10 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletine bağlı Mohe'nin Beiji köyündeki bir kar ve buz parkında turistler eğleniyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)