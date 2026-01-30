Haberler

Çin'de Kültür Sektörünün Gelirleri 2025 Yılında Yüzde 7,4 Artarak Güçlü Dayanıklılık Sergiledi

Çin'de Kültür Sektörünün Gelirleri 2025 Yılında Yüzde 7,4 Artarak Güçlü Dayanıklılık Sergiledi
Çin'in kültür sektöründe büyük şirketlerin faaliyet geliri 2025 yılında %7,4 artışla 15,21 trilyon yuana ulaştı. Kültürel hizmetler sektör içerisindeki en büyük katkıyı sağladı.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kültür sektörü 2025 yılında güçlü dayanıklılık ve canlılık sergileyerek istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre, büyük kültür şirketlerinin toplam faaliyet geliri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artışla yaklaşık 15,21 trilyon yuana (yaklaşık 2,18 trilyon ABD doları) ulaştı.

Sektör bazında değerlendirildiğinde ise kültürel imalat gelirleri yıllık bazda yüzde 0,6 artışla yaklaşık 4,11 trilyon yuana, toptan ve perakende satışlar yüzde 4 artışla 2,53 trilyon yuana, hizmetler de yüzde 12 artışla 8,58 trilyon yuana yükseldi.

Büroda istatistikçi olarak görev yapan Pan Xuhua, "Kültürel hizmetler güçlü bir destek işlevi gördü" dedi. Pan, kültürel hizmet şirketlerinin, büyük kültürel işletmelerin toplam gelir artışına yüzde 88,3 katkı sağladığını belirtti.

Dijital yayıncılık ve çevrimiçi reklamcılık gibi yeni iş biçimleri içeren sektörlerin gelirleri yüzde 14,3 artışla yaklaşık 6,83 trilyon yuana ulaştı. Bu, genele kıyasla 6,9 yüzde puan daha hızlı bir artışa işaret ediyor.

Kültür sektöründeki büyük şirketlerin karlarının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 1,38 trilyon yuan olarak gerçekleşmesiyle, sektörün karlılığı da iyileşme sergiledi.

Büronun bu verileri, yıllık geliri 20 milyon yuan ya da daha fazla olan kültür şirketleri ve büronun belirlediği diğer kriterleri karşılayan şirketlerle yapılan ankete dayanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

