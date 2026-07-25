Çin'in kırsal kesimindeki yatırım ve tüketim ilk yarıda istikrarlı büyüme kaydetti

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı, ülkenin kırsal bölgelerindeki yatırım ve tüketimin 2026'nın ilk yarısında güçlü bir büyüme kaydettiğini bildirdi.

Tarım ve Kırsal İşler Bakan Yardımcısı Zhang Xingwang düzenlediği basın toplantısında, birincil sektördeki sabit varlık yatırımlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 460 milyar yuana (yaklaşık 67,71 milyar ABD doları) ulaştığını, aynı dönemde birincil sektörün katma değerinin ise yüzde 3,7 yükseldiğini açıkladı.

Kırsal bölgelerdeki tüketim malları perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 3,32 trilyon yuana ulaştı. Bu artış, kentsel perakende satışlarındaki büyümenin 1,3 yüzde puan üzerinde gerçekleşirken, kırsal tüketim potansiyelinin güçlü seyrini koruduğunu gösterdi.

Zhang, "Kırsal tüketimin dayanıklılığı giderek daha belirgin hale geldi ve bu durum kırsal tüketimi iç talebin genişlemesinde önemli bir itici güç haline getirdi" ifadelerini kullandı.

Çin'in 2026 yılının ilk altı ayındaki toplam tarım ürünleri ithalatı ve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 artarak 163,78 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kaynak: Xinhua