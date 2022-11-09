Çin'in İnternetin Işığı Fuarı'nda Giyilebilir Bir Dış İskelet Robotu Tanıtıldı Güncel Haberler TONGXİANG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi'nin (CETC) bir çalışanı, Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletine bağlı Wuzhen'deki İnternetin Işığı Fuarı'nda giyilebilir bir dış iskelet robotunu gösteriyor, 8 Kasım 2022. Fuar, Salı günü Tongxiang'da başladı. TONGXİANG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi'nin (CETC) bir çalışanı, Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletine bağlı Wuzhen'deki İnternetin Işığı Fuarı'nda giyilebilir bir dış iskelet robotunu gösteriyor, 8 Kasım 2022. Fuar, Salı günü Tongxiang'da başladı. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Güncel Haberler

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