Çin'in İnternetin Işığı Fuarı'nda Giyilebilir Bir Dış İskelet Robotu Tanıtıldı
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TONGXİANG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi'nin (CETC) bir çalışanı, Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletine bağlı Wuzhen'deki İnternetin Işığı Fuarı'nda giyilebilir bir dış iskelet robotunu gösteriyor, 8 Kasım 2022. Fuar, Salı günü Tongxiang'da başladı.
TONGXİANG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi'nin (CETC) bir çalışanı, Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletine bağlı Wuzhen'deki İnternetin Işığı Fuarı'nda giyilebilir bir dış iskelet robotunu gösteriyor, 8 Kasım 2022. Fuar, Salı günü Tongxiang'da başladı. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel