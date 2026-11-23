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GUANGZHOU, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yerli üretim ikinci büyük kruvaziyer gemisi Adora Flora City pazar günü ilk yolculuğuna başladı. Bu yolculuk, ülkenin kruvaziyer turizmini ve tüketimi artırma çabalarında yeni bir adıma işaret ediyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'dan 3.800'den fazla yolcuyla yola çıkan Adora Flora City, Hong Kong'a ve Vietnam'ın Hue kentine uzanan altı gün beş gece sürecek seferine başladı.

341 metre uzunluğa ve 141.900 ton brüt tonaja sahip kruvaziyer gemisi, 2.130 kamarasında 5.232 yolcu ağırlayabiliyor.

İnşasına Ağustos 2022'de başlanan Adora Flora City, Çin Turizm Grubu bünyesindeki Adora Cruises tarafından işletiliyor. 6 Kasım'da Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde teslim edilen gemi, ilk deneme seferine 9 Kasım'da çıktı.

Çin Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Shi Dai, kruvaziyer faaliyetleriyle, entegre kültür ve turizm ürünlerinin ve seyahat deneyimlerinin gelişimini teşvik ettiklerini belirtti. Shi, deniz tatilleri konusunda yeni bir örnek oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Adora Flora City, Çin'in yerli üretim ilk büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City'den daha büyük ve daha aerodinamik bir tasarıma sahip. Adora Magic City, ticari faaliyete başladığı Ocak 2024'ten bu yana yaklaşık 250 sefer gerçekleştirdi.

Çin Kalkınma Enstitüsü Qianhai Şubesi Başkan Yardımcısı Hu Zhenyu'ya göre, yerli üretim iki büyük kruvaziyer gemisinin hizmete girmesi, Çin'in kruvaziyer sektöründe yeni bir aşamaya işaret ediyor.

Hu, bu gelişmenin, yüksek kaliteli deniz turizmi ürünlerinin çeşitliliğini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda kıyı bölgelerinde tüketimi teşvik edecek yeni dinamikler de yaratacağını söyledi.

Adora Flora City'nin 2027 yılında Guangzhou'daki ana limanından 50'den fazla uluslararası yolculuk gerçekleştirmesi planlanıyor. Adora Flora City bu kapsamda Vietnam, Malezya ve Brunei gibi adreslere hem kısa tatiller hem de daha uzun seyahat programları sunacak.

Kaynak: Xinhua