Çin'in Hizmet Ticareti İlk Yedi Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticareti yılın ilk yedi ayında istikrarlı büyümesini sürdürürken, seyahat ve ulaştırma hizmetleri ihracatındaki artış, ihracattaki toplam artışın yarısından fazlasını oluşturdu.

Ticaret Bakanlığı'nın perşembe günü açıkladığı verilere göre ülkenin hizmet ticareti, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 artarak yaklaşık 4,45 trilyon yuana (yaklaşık 655,8 milyar ABD doları) ulaştı.

Aynı dönemde hizmet ihracatı yıllık bazda yüzde 17,1 artarak 1,77 trilyon yuanın üzerine çıkarken, hizmet ithalatı da yüzde 3,2 artışla 2,67 trilyon yuana ulaştı. Hizmet ticareti açığı ise geçen yıla göre 176,33 milyar yuan düşüşle 900,25 milyar yuana geriledi.

Veriler ayrıntılı olarak analiz edildiğinde seyahat ve ulaştırma hizmetleri, ihracat artışının arkasındaki iki itici güç olarak öne çıktı. Seyahat hizmetleri ihracatı yüzde 27,7 artarken, ulaştırma hizmetleri ihracatı yüzde 27,1 artış sergiledi. Seyahat hizmetleri, hizmet ihracatındaki genel büyümeye yüzde 22,1, ulaştırma hizmetleriyse yüzde 29,9 katkıda bulundu.

Bilgi yoğun hizmetler de Çin'in ihracat yapısının temel unsurlarından biri olmayı sürdürdü. Telekomünikasyon, bilgi teknolojisi, finans, fikri mülkiyet ve diğer iş hizmetlerini içeren bilgi yoğun hizmetlerin ticareti yüzde 6,6 artarak 1,96 trilyon yuana ulaştı ve ülkenin toplam hizmet ticaretinin yüzde 44,1'ini oluşturdu.

Kaynak: Xinhua