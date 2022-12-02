Çin'in Hefei Kenti Pandemi Yüzünden Düğünlerin Sadeleştirilmesini Teşvik Ediyor

Gelin Hao Yaqin (soldan birinci), Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bir otelde yapılan düğün töreninde görülüyor, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Fangqiang/Xinhua)

HEFEİ, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Anhui eyaletinde çiçeği burnunda gelin Hao Yaqin, yerel Kovid-19 vakalarında son zamanlarda yaşanan artış nedeniyle bir aydan fazla ertelenen düğünü yüzünden gergin günler geçirdi.

Hao, Anhui eyaletinin merkezi Hefei'nin yerel idaresinin 14 Kasım'da hastalık önleme ve kontrol önlemlerinde yaptığı son ayarlamayla nihayet rahat bir nefes almış. Genç çiftler için en önemli olayların başında gelen düğün, planlandığı şekilde yapılması gereken zamanda gerçekleştirilmelidir. Düğünler sadece evlenen çiftler için değil şehrin tamamı için de mutlu anlardır.

Sözü uzatmadan söyleyelim, genç çiftimiz de düğünlerinin yapılacağı yeri kiralamış ve bunu mahalle yönetimine bildirmişler.

Nihayetinde, ilk planlarındaki davetli sayısı ve sağlık şartlarında küçük birkaç değişiklik yaparak düğünlerini başarılı bir şekilde 27 Kasım tarihinde yaptılar.

Son ayarlamalar, Çin'in 11 Kasım tarihinde Kovid-19 ve mutasyonlarının kontrol altına alınmasını ancak bunu yaparken Kovid-19'un ekonomik ve sosyal gelişme üzerindeki sıkıntısının asgariye indirilmesini hedefleyen 20 yeni önleme ve kontrol tedbiri açıklamasının ardından Hefei Kovid-19 önleme ve kontrol merkezince duyuruldu.

Hefei'nin tam zamanında yaptığı ayarlamalar, özellikle son dönemde dünya evine girmeyi planlayan çiftler olmak üzere kent sakinlerince memnuniyetle karşılandı. Bir internet kullanıcısı duyurunun altına eklediği yorumda, "Nihayet düğün davetiyelerimi gönderebileceğim" diye yazmış.

Hefei, düğünlerin 200'ün altında davetliyle, sadeleştirilmiş bir şekilde yapılmasını teşvik ediyor. Tüm misafirlerin düğün salonuna girerken yüz maskelerini takmaları, düğün yeri kodunu okutmaları, sağlık kodlarını göstermeleri gibi önleyici tedbirleri almaları gerekiyor.

Davetlilerin düğünlerde, yiyecek israfının önlenmesini hedefleyen "Tabağını Temizle" kampanyasına destek olmaları da tavsiye ediliyor. Ayrıca oteller, düğün mekanlarının havalandırmasını ve düzenli bir şekilde dezenfeksiyonunu sağlamak zorunda.

Çağrının ardından Hao da "diğer kentlerde yaşayan dost ve akrabaların çoğunun Hefei'ye gelmesi zor olacağı için" düğüne katılanların sayısını 180'den 150'ye indirmiş.

Hao, "Onlarla daha sonra ayrıca kutlama yapmak iyi bir fikir" diye ekliyor.

Uygulama yerel resepsiyon ve yeme içme sektörlerine de nefes aldırmış. Birçok otel düğün yapmayı bekleyen çiftlerden rezervasyon talebi almış.

Hefei'de yer alan Fanglai Uluslararası Oteli yöneticisi Liu Qing, "14 Kasım'daki duyurunun ardından birçok kişi telefonla arayarak düğün veya yıllık toplantı veya karşılık olarak verilen davetler için gibi diğer tür toplantılar için özel şartların neler olduğunu sordular" diyerek otelin şu an itibarıyla yılın kalan kısmı için 20'den fazla düğün rezervasyonu bulunduğunu sözlerine ekledi.

Bu türden sosyal toplantılara ev sahipliği yapacak otellerin, nahiye veya mahalle yönetimlerine önceden bilgi vermeleri gerekiyor. Liu'nun verdiği bilgiye göre ayrıca, katılımcı sayısı ve planlı önleme ve kontrol tedbirlerinin yanı sıra acil durum planları gibi gerekli bilgilerin de bildirilmesi zorunlu.