Çin'in Güneybatısındaki Meili Kar Dağı'nın Güzellikleri Keşfedilmeyi Bekliyor
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Tibet'in Nyingchi kentinin Tsawarong kasabasına bağlı Jiaying Köyü, mevki olarak Çin'in Tibet Özerk Bölgesi ile Yunnan eyaletinin güneybatısı arasında kalıyor.
Tibet'in Nyingchi kentinin Tsawarong kasabasına bağlı Jiaying Köyü, mevki olarak Çin'in Tibet Özerk Bölgesi ile Yunnan eyaletinin güneybatısı arasında kalıyor.
Yüksek dağlarla çevrili olan köy, Meili Kar Dağı'nın ana zirvesi Kawagebo yakınlarında bulunuyor.
Geçmişte köyde sadece dört hane yaşıyordu.
Son yıllarda elektrik, yollar, iletişim ve diğer altyapının önemli ölçüde iyileşmesiyle köy bir turistik cazibe merkezi haline geldi ve çok sayıda kır sporları meraklısını kendisine çekti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tibet'ten bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel