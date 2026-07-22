Haberler

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi 4 milyar kilovatı aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi haziran sonu itibarıyla yıllık %10,8 artarak 4,04 milyar kilovata ulaştı. Güneş enerjisi kapasitesi %15,8, rüzgar enerjisi kapasitesi %18,5 arttı. Ocak-haziran döneminde elektrik tüketimi %5,3 yükseldi.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi haziran ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 4,04 milyar kilovata ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin çarşamba günü yayımladığı verilere göre, güneş enerjisinin kurulu gücü yıllık bazda yüzde 15,8 artışla 1,27 milyar kilovata, rüzgar enerjisinin kurulu gücü ise yüzde 18,5 artışla 680 milyon kilovata yükseldi.

Elektrik üretim kapasitesindeki artış, Çin'in son yıllarda enerji altyapısında kaydettiği önemli ilerlemelerin bir yansıması olurken, bu ilerlemeler yoğun talep dönemlerinde istikrarlı elektrik arzının sağlanmasına katkıda bulunuyor.

İdarenin daha önce açıkladığı verilere göre, Çin'in ocak-haziran dönemindeki toplam elektrik tüketimi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak yaklaşık 5,1 trilyon kilovat-saate ulaştı.¦

Kaynak: Xinhua
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı

CHP'de yaprak dökümü! 4 il başkanı daha gitti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Şampiyon Çorum'da yıldız futbolcu ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor

Şampiyon Çorum'un yıldız ismi ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor
Murat Ongun CHP'den istifa etti

İmamoğlu'nun prensi de tarafını belli etti
Epstein'ın ortağı Fransa'da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi

Epstein'ın ortağı Fransa'da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi buydu
Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler

Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı

Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi