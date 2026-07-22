Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi 4 milyar kilovatı aştı

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi haziran ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 4,04 milyar kilovata ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin çarşamba günü yayımladığı verilere göre, güneş enerjisinin kurulu gücü yıllık bazda yüzde 15,8 artışla 1,27 milyar kilovata, rüzgar enerjisinin kurulu gücü ise yüzde 18,5 artışla 680 milyon kilovata yükseldi.

Elektrik üretim kapasitesindeki artış, Çin'in son yıllarda enerji altyapısında kaydettiği önemli ilerlemelerin bir yansıması olurken, bu ilerlemeler yoğun talep dönemlerinde istikrarlı elektrik arzının sağlanmasına katkıda bulunuyor.

İdarenin daha önce açıkladığı verilere göre, Çin'in ocak-haziran dönemindeki toplam elektrik tüketimi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak yaklaşık 5,1 trilyon kilovat-saate ulaştı.¦

Kaynak: Xinhua