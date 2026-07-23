Çin Gümrük Genel İdaresi: Çin, 160'tan Fazla Ülke ve Bölgenin Önemli Ticaret Ortağı Haline Geldi

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Jun, Çin'in 160'tan fazla ülke ve bölge için önemli bir ticaret ortağı haline geldiğini ve ithalat yapısının giderek çeşitlendiğini söyledi.

Wang çarşamba günkü basın toplantısında durian ithalatını örnek göstererek, Çin'in 2022'den bu yana aralarında Vietnam, Malezya ve Laos'un da bulunduğu beş ülkeden durian ithalatına izin verdiğini belirtti.

Çin'in durian ithalatının 2025'te 1,87 milyon tona ulaştığını ve bunun 2022 seviyesinin iki katı olduğunu belirten Wang, "İnsanlar artık yerel meyve mağazalarının hemen hepsinde durian bulabiliyor; hem seçenekler arttı hem de fiyatlar daha uygun hale geldi" ifadelerini kullandı.

Wang, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) çeşitli tüketici taleplerini karşılamak için ithalatı genişletmeye devam edeceklerini bildirdi.

Wang, gümrük yetkililerinin güvenliği sağlarken tarım ve gıda ürünlerine yönelik karantina prosedürlerini iyileştirmeye, ithalat kaynaklarını çeşitlendirmeye, gümrük işlemlerini kolaylaştırmaya ve lojistik maliyetlerini azaltmaya devam edeceğini belirtti.

Wang, gelen turistlerin alışveriş deneyimini istikrarlı bir şekilde geliştirmek için çıkışta vergi iadesi hizmetlerinin daha da kolaylaştırılması gibi önlemler alınacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua