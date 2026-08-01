Çin'in bilgi işlem gücü ağlarına 5 yılda 589 milyar dolar yatırım yapılması bekleniyor

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) bilgi işlem gücü ağlarına 4 trilyon yuan (589,2 milyar ABD doları) tutarında yeni doğrudan yatırım yapılması bekleniyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Jiang Yi cuma günkü basın toplantısında, bilgi işlem gücü geliştirme çalışmalarının temel olarak kurumsal yatırımlara dayandığını belirterek, bu durumun özel sektör yatırımları için muazzam bir alan yaratacağını söyledi.

Çin, iç talebi canlandırmak ve ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturmak amacıyla "Altı Ağ" girişimine büyük çaplı yatırımlar yapmayı planlıyor.

Bu altı ağ, su şebekeleri, yeni tip elektrik şebekeleri, bilgi işlem gücü ağları, yeni nesil iletişim ağları, kentsel yeraltı boru hattı ağları ve lojistik ağlarından oluşuyor.

Jiang, bu altı ağın bağımsız çalışan ayrı sistemler olmadığını, aksine derin karşılıklı bağlantı, karşılıklı güçlendirme ve uyumlu destek özelliklerine sahip entegre bir bütün oluşturduğunu belirtti.

Jiang, 15. Beş Yıllık Plan döneminde doğalgaz, su, drenaj ve ısıtma altyapısındaki eksiklikleri giderme çalışmalarını hızlandırmak, kentsel altyapının dayanıklılığını artırmak ve halkın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yeraltı boru hattı ağlarına yaklaşık 5 trilyon yuan yatırım yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Yılın ilk yarısında su şebekesi projelerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,8 artışla 10,8 milyar yuandan fazla özel sermaye çektiğini kaydeden Jiang, özel teşebbüslerin katılımını teşvik etmek amacıyla istikrarlı işletme getirisi sağlayan daha fazla projenin hayata geçirileceğini dile getirdi.

Jiang, politika kazanımlarının devreye girmesiyle birlikte altı ağın inşaatının hızlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua