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HOHHOT, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in uzunluğu 100 kilometrenin üzerindeki ilk saf hidrojen boru hattı, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou kentinde faaliyete geçti. Boru hattının, nakliye maliyetlerini yaklaşık yüzde 77 oranında düşürmesi bekleniyor.

Perşembe günü faaliyete başlayan 195 kilometre uzunluğundaki boru hattı ile Darhan Muminggan Birleşik Sancağı'nda üretilen yeşil hidrojen, endüstriyel tesislere ulaştırılacak. Boru hattının açılışı, Baotou'da düzenlenen hidrojen enerjisi sektörünün gelişimi konusundaki konferansta duyuruldu. Boru hattının faaliyete başlaması, Çin'in büyük ölçekli, uzun mesafeli hidrojen taşımacılığını geliştirme çabalarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Baotou Belediye Başkanı Meng Qingwei'nin verdiği bilgilere göre, kent, zengin rüzgar ve güneş kaynaklarıyla yeşil hidrojen üretimi için bol miktarda yenilenebilir elektrik sağlıyor. Yıllık yeşil hidrojen üretim kapasitesi 7.800 tona ulaşan kentin, üretim maliyetleri ise nispeten düşük seyrediyor. Baotou'nun köklü sanayi üssü ise kimya, metalurji, doğalgaz ve ulaşım gibi sektörlerde güçlü bir hidrojen talebi yaratıyor.

Hidrojen, enerji dönüşümünü ve modernizasyonlarını hızlandırmak isteyen büyük ekonomiler için önemli bir stratejik tercih haline gelmiş durumda. Ancak nakliye, hidrojen endüstrisinin gelişiminde önemli bir sorun teşkil etmeyi sürdürüyor. Römorklarla yapılan karayolu taşımacılığı kapasite açısından sınırlı ve maliyetli. Boru hattıyla taşıma ise sıkı güvenlik standartları uygulanmasını gerektiriyor.

Hidrojen atomları, son derece küçük boyutta olmalarından dolayı çeliğe nüfuz edebilme özellikleriyle yüksek basınç altında boru hattının esneklik ve dayanıklılığını azaltabiliyor. Baotou Demir Çelik Grubu bu sorunu çözmek amacıyla boru hattı için hidrojenin yol açtığı kırılganlığa dayanıklı çelik geliştirdi. Mühendisler, karmaşık jeolojik koşullar, dik dağlık alanlarda inşaat çalışmaları yürütülmesi ile yüksek basınçlı saf hidrojen boru hatlarındaki kaynak çalışmaları ve bu boru hatlarının korunmasına ilişkin teknik zorlukların da üstesinden geldi.

Yıllık 100.000 ton taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan boru hattının tam kapasiteye ulaşmasının ardından, yeşil hidrojen nakliye maliyetlerinin kilogram başına yaklaşık 13 yuandan (yaklaşık 1,94 ABD doları) 3 yuan civarına düşmesi ve maliyetlerin yaklaşık yüzde 77 azalması bekleniyor.

Resmi verilere göre, an itibarıyla dünyanın en büyük hidrojen üreticisi ve tüketicisi olan Çin'de hidrojen üretimi 2025 yılında 39 milyon tonu aştı.

Kaynak: Xinhua