Çin imalat PMI eylülde 50,1'e yükselerek yeniden genişleme bölgesine döndü

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BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre eylülde bir önceki aya göre 0,3 yüzde puan artarak 50,1 seviyesine yükseldi ve yeniden genişleme bölgesine döndü.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Baş İstatistikçisi Huo Lihui, imalat sektörünün genel iş ortamının eylül ayında daha da iyileştiğini ve PMI'ın üst üste ikinci ay yükseldiğini söyledi.

Huo, ankete katılan 21 sektör arasında genişleme eşiğinin üzerinde PMI bildiren sektör sayısının bir önceki aya göre 4 artarak 12'ye ulaştığını kaydetti.

İmalat sektörü, eylül ayında hem üretim hem de pazar talebinde genişleme kaydetti. Üretim alt endeksi, ağustos ayına kıyasla 1,3 yüzde puan artışla 51,7'ye yükselirken, yeni siparişler endeksi 50,5 ile genişleme eşiğinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Huo, üretimdeki canlanmanın etkisiyle işletmelerin satın alma isteğinin güçlendiğini ve tedarik hacmi endeksinin bir önceki aya göre 0,5 yüzde puan artarak 51'e ulaştığını ifade etti.

Ekipman imalatı sektörünün PMI değeri 51, yüksek teknoloji imalatı sektörünün 52,5, tüketim malları sektörünün ise 50,7 olarak gerçekleşti ve her üç sektör de genişleme bölgesinde kaldı.

Uluslararası emtia fiyatlarındaki artış ve bazı sektörlerde yükselen talebin etkisiyle imalat sektörünün temel hammadde tedarik fiyatı alt endeksi bir önceki aya göre 4,2 yüzde puan artarak 60,8'e, fabrika çıkış fiyatı endeksi ise 3,6 yüzde puan artışla 54'e yükseldi.

İş faaliyetlerindeki toparlanmayla birlikte orta ölçekli imalat işletmelerinin PMI değerleri bir önceki aya göre 0,3 yüzde puan artarak 49,7, küçük ölçekli imalat işletmelerinin endeksi ise 1 yüzde puan artışla 48,9 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua