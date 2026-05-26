Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için Beijing'de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Görüşme sonrası siyaset, ekonomi, teknoloji, eğitim ve kültür gibi alanlarda 20'den fazla işbirliği anlaşması imzalandı.
BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile başkent Beijing'de bir araya geldi.
Xi ve Vucic, pazartesi günü gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından siyaset, ekonomi ve ticaret, bilim ve teknoloji, eğitim, hukuk ve kültür gibi alanlarda 20'den fazla işbirliği anlaşmasının imzalanmasına nezaret etti.
Kaynak: Xinhua