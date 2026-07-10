Çin ile Namibya ekonomi, sağlık ve eğitimde işbirliğini artıracak

CAPE Çin ile Namibya arasında ekonomi ve ticaret, sağlık, eğitim ve insan kaynakları alanlarında çok sayıda işbirliği belgesinin imzalandığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesine resmi ziyaret düzenleyen Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ile başkent Pekin'de görüştü.

Görüşmenin ardından iki lider, ekonomi ve ticaret, sağlık, eğitim ve insan kaynakları alanları dahil çok sayıda işbirliği belgelerinin imza törenine katıldı.

Şi, Çin'in Namibya ile altyapı, enerji, madencilik, tarım, eğitim, gençlik, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Nandi-Ndaitwah da ülkesinin Çin ile ticaretini artırmak üzere Çinli şirketlere ülkesinde yatırım yapma çağrısında bulunarak sanayi, madencilik, altyapı, havacılık ve uzay, tarım, bilim ve teknoloji ile su kaynakları alanlarında iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesini istediklerini kaydetti.

İki lider ayrıca, ikili ilişkilerin "yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin-Namibya topluluğu" seviyesine yükseltildiğini duyurdu.