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Çin ile Dubai Arasında İlk Direkt Deniz Rotası Başladı

Çin ile Dubai Arasında İlk Direkt Deniz Rotası Başladı
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Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nden 1.500 araç taşıyan bir ro-ro gemisi, Beibu Körfez Limanı'ndan Dubai'nin Cebel Ali Limanı'na doğru hareket ederek iki ülke arasında direkt deniz rotasını başlatmış oldu. Yeni rota, transit sürelerini kısaltarak lojistik verimliliği artırıyor.

NANNİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nden 1.500 araç taşıyan bir ro-ro gemisinin, Beibu Körfez Limanı'ndan Dubai'nin Cebel Ali Limanı'na doğru hareket etmesiyle iki ülke arasında ilk direkt deniz rotası başlamış oldu.

4.700 deniz mili uzunluğundaki bu yeni rota, Çin'in batısında büyüyen otomobil üretim merkezleri ile Ortadoğu'nun gelişen pazarını doğrudan birbirine bağlıyor. Rota, transit sürelerini 4 ila 10 gün arasında kısaltırken, lojistik verimliliğini de geleneksel rotalara göre yüzde 10-15 oranında artırıyor.

Çin'in batı bölgelerini küresel pazarlara entegre eden bu rota, aynı zamanda önemli bir lojistik ağ olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun bir parçası olma özelliğini taşıyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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