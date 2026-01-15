Çin Yeni Enerjili Araç Sektöründeki Düzensiz Fiyat Savaşlarını Durdurma Çalışmalarını Hızlandırdı

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin hükümeti, yeni enerjili araç sektöründe adil piyasa düzenini koruma ve hızla büyüyen sektörü yüksek kaliteli bir gelişime yönlendirme çalışmaları kapsamında sektördeki düzensiz fiyat savaşlarına kesin şekilde son verilmesi çağrısı yaptı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, sektördeki rekabeti düzenlemeye yönelik önlemleri belirlemek üzere çarşamba günü ortak toplantı düzenledi.

Toplantıda inovasyon odaklı, kalite öncelikli bir kalkınma yoluna bağlı kalınması ve kaliteli ürünlerin adil rekabet koşulları altında makul fiyatlarla satıldığı bir pazar ortamının oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Hükümetin maliyet araştırmalarını ve fiyat izlemesini yoğunlaştıracağı, düzenleyici denetim ve uygulamayı güçlendireceği, üretim tutarlılığına yönelik denetimi artıracağı ve yasa ve yönetmelik ihlal eden şirketlere karşı sıkı önlemler alacağı belirtildi.

Toplantıya bir sektör derneği ve 17 büyük otomobil üreticisinin temsilcileri de katıldı.