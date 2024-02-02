Çin Hükümeti, Beyaz Eşya ve Mobilya Geri Dönüşüm Sektörünü Büyütmeyi Hedefliyor

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin hükümeti, kullanılmayan ve eskiyen beyaz eşya ve mobilyalara yönelik ulusal geri dönüşüm sektörünü büyütmeyi hedefliyor. Bu hamlenin yeni, yeşil ürünlerin tüketimini artırması ve geri dönüşüm sektörünün sağlıklı gelişimini teşvik etmesi bekleniyor.

Aralarında Ticaret Bakanlığı'nın da bulunduğu dokuz hükümet departmanı tarafından çıkarılan genelgeye göre 2025'e kadar kullanılmayan ve eskiyen beyaz eşya ve mobilyaların geri dönüştürülme hacminde 2023 seviyesine göre yüzde 15'lik bir artış elde edilmesi amaçlanıyor. Genelgede ülkenin geri dönüşüm sektörünün standardizasyonunu artırmak da hedefleniyor.

Genelgeye göre çalışmalar, ülkenin geri dönüşüm ağının iyileştirilmesi, büyük geri dönüşüm işletmelerinin desteklenmesi, geri dönüşüm modellerinde inovasyon gerçekleştirilmesi ve geri dönüşüm uygulamalarında standardizasyona ulaşılması şeklinde dört ana alana odaklanacak.

2025 yılına kadar bir grup kentin, kullanılmayan ya da eskiyen beyaz eşya ve mobilyaların geri dönüşümüne yönelik model sistemler inşa etme çabaları ulusal düzeyde tanınacak. Ayrıca ulusal düzeyde iyi uygulamalar teşvik edilirken önde gelen işletmelerden bir grup oluşturulacak ve geri dönüşüm sektörü için optimize edilmiş yönetmelik ve standartlar belirlenecek.

Hükümetin verilerine göre 2023 yılında ülkede, kullanımda olan 3 milyarın üzerinde beyaz eşya ve ülkedeki hanelerde çok miktarda klima, buzdolabı ve televizyon bulunuyordu.

Perşembe günü düzenlenen olağan basın toplantısında konuşan Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çin'deki hanelerin büyük bir pazar oluşturduğunu ve yeni beyaz eşya tüketiminindeki artışı ileri taşıdığını söyledi. Sözcü, "Geri dönüşüm sektörünün güçlendirilmesi, ülkenin tüketimi bir üst seviyeye çıkarması açısından büyük önem taşıyor" dedi.