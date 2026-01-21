Çin Yapımı Güneş Enerjisi Ürünleri Afrika'nın Yeşil Dönüşümünü Hızlandırıyor

NAİROBİ, 21 Ocak (Xinhua) -- AHK Services Eastern Africa Limited'in Enerji, Çevre ve Sürdürülebilir Ekonomi Yetkinlik Merkezi Proje Yöneticisi Georg Pflomm, Çin'den gelen kaliteli ve uygun fiyatlı güneş enerjisi çözümlerinin mevcudiyeti sayesinde Afrika genelinde yeşil enerjinin benimsenmesinin hızlandığını söyledi.

Pflomm, salı günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaptığı açıklamada, Çin'de üretilen güneş enerjisi ürünlerinin, düşük karbonlu büyümeyi teşvik etmek isteyen kıtada enerji çeşitliliğini ve güvenliğini artırdığını söyledi.

Pflomm, "Son yıllarda, güneş enerjisi sektöründeki birçok küresel oyuncu Çin'den geliyor. Ayrıca çok iyi bileşenler üreten birçok şirket var" dedi ve Çin'in küresel güneş enerjisi çözümleri değer zincirinde stratejik bir oyuncu olmaya devam ettiğini ve Afrika ülkelerinin ulusal şebekelerinde yeşil enerji kurulumunu artırma çabalarına fayda sağladığını ekledi.

Pflomm'a göre, 2024 yılında toplam 2,4 gigavat (GW) yeni güneş enerjisi kapasitesi kurulan Afrika ülkelerinde 2025 için yeni kurulumlarda yüzde 42'lik bir artış öngörülmüştü.

Pflomm, "Bu, güneş enerjisi açısından çok güçlü bir pazar büyümesi olduğunu gösteriyor. Afrika'nın tamamında kurulu güneş enerjisi kapasitesi şu anda yaklaşık 20 GW ve 2028 yılına kadar 23 GW daha eklenmesini bekliyoruz" dedi.

Kıtadaki mevcut güneş enerjisi kurulu kapasitesinin önümüzdeki üç veya dört yıl içinde iki katından fazla artmasının beklendiğini ekleyen Pflomm, Afrika'nın en büyük iki güneş enerjisi pazarının Güney Afrika ve Mısır olduğunu, Kenya gibi Doğu Afrika ülkelerinin de ardından geldiğini belirtti.