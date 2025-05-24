Çin, Guizhou Eyaletine 30 Milyon Yuan Acil Durum Yardımı Tahsis Etti

Çin, Guizhou Eyaletine 30 Milyon Yuan Acil Durum Yardımı Tahsis Etti
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Çin Maliye Bakanlığı, Guizhou eyaletinde meydana gelen heyelan sonrası arama-kurtarma ve barınma ihtiyaçları için 30 milyon yuan afet yardımı tahsis etti.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaleti için merkezi hükümet fonlarından 30 milyon yuan (yaklaşık 4,17 milyon ABD doları) afet yardım fonu tahsis etti.

Maliye Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu fonlar arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek, afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak, riskleri ortadan kaldırmak, can kayıplarını en aza indirmek ve olası gizli tehlikelere yönelik incelemeler yapmak için kullanılacak.

Guizhou eyaletinin Bijie kentine bağlı Dafang ilçesindeki Guowa kasabasında perşembe günü meydana gelen heyelanda 19 kişi mahsur kalmıştı.

Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlere yardım fonlarının afet bölgesine acilen ulaştırılması, kaynak kullanımının titizlikle denetlenmesi ve fonların vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında etkin şekilde kullanılması talimatını verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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