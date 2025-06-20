Çin, Guangdong'daki Sel Yardım Çalışmalarına 60 Milyon Yuan Tahsis Etti

Çin, Guangdong'daki Sel Yardım Çalışmalarına 60 Milyon Yuan Tahsis Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Guangdong eyaletindeki sel bölgelerinde altyapı ve kamu hizmetlerinin yeniden inşası için 60 milyon yuan (yaklaşık 8,36 milyon ABD doları) ayırdığını duyurdu. Zhaoqing'de yaklaşık 300.000 kişi şiddetli yağışlardan etkilendi.

HUAİJİ, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Guangdong eyaletindeki sel yardım çalışmalarını desteklemek için Çin'in merkezi bütçesinden 60 milyon yuan (yaklaşık 8,36 milyon ABD doları) tahsis ettiğini açıkladı.

Komisyon tarafından çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, bu fonlar Guangdong'un afet bölgelerindeki altyapı ve kamu hizmetlerinin yeniden inşası için kullanılacak.

Zhaoqing, kısa süre önce eyalette meydana gelen şiddetli sellerden en çok etkilenen şehirlerden biri oldu.

Yerel yetkililere göre çarşamba günü öğle saatleri itibarıyla Zhaoqing şehrine bağlı Huaiji ilçesinde yaklaşık 300.000 kişi aralıksız şiddetli yağışlardan etkilenirken, yaklaşık 70.000 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

Bir komşumuz daha İran'a karşı harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor

300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor
Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor

Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

İki ülkeden İsrail'e destek! 14 uçak dolusu yardım gönderdiler
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.