Çin, Futbol Gelişimi İçin Yeni Eylem Planını Açıkladı

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin futbolun gelişimini desteklemek için hükümetin hazırladığı kapsamlı eylem planını açıkladı. Plan çerçevesinde ulusal ve bölgesel gençlik eğitim merkezleri kurulacak.

Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin, perşembe günü Çin'in Ulusal Futbol Teşvik Konferansı'nda yaptığı konuşmada sağlam bir ulusal gençlik futbol sistemi oluşturmaya odaklanmanın önemini vurguladı. Shen, planın her seviyede gençlik eğitim merkezlerinin inşasını hızlandırmayı, okullarda futbol eğitimini teşvik etmeyi ve üst düzey antrenör yeteneklerini yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Önemli futbol kentlerinde ve batı bölgelerinde pilot programlar başlatmak, profesyonel liglerin sağlıklı gelişimini teşvik etmek ve uluslararası etkileşimi geliştirmek gibi başka planlarının da olduğunu söyleyen Shen, projelerin aşamalı olarak hayata geçirileceğini ifade etti.

Shen, hükümetin ülkede futbola desteği artırmaya kararlı olduğunu ve sektöre yönelik sıkı disiplin denetimi ve yolsuzlukla mücadele önlemlerini sürdürdüğünü söyledi.