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Çin: Fransa, ultra hızlı moda karşıtı yasayı Çinli şirketlere baskı için kullanmaya son vermeli

Çin: Fransa, ultra hızlı moda karşıtı yasayı Çinli şirketlere baskı için kullanmaya son vermeli
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BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, Fransa'ya ülkede yürürlüğe giren ultra hızlı moda karşıtı yasa konusundaki tutumlarını ciddiye alma ve söz konusu yasayı Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını zedeleme girişimlerine alet etmeye derhal son...

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, Fransa'ya ülkede yürürlüğe giren ultra hızlı moda karşıtı yasa konusundaki tutumlarını ciddiye alma ve söz konusu yasayı Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını zedeleme girişimlerine alet etmeye derhal son verme çağrısında bulunduklarını söyledi.

Huang perşembe günkü basın toplantısında, söz konusu yasa ve yasanın uygulamasına ilişkin kurallar kapsamında belirlenen standartların, Çinli sınır ötesi e-ticaret şirketlerini ayrımcı şekilde kısıtlamak ve baskı altına almak üzere açıkça hedef aldığını belirtti.

Huang, "çevrenin korunması" ve "sürdürülebilirlik" adı altında yürütülen bu haksız uygulamaların, adil rekabeti ciddi şekilde zedeleyeceğini ifade etti.

Fransa'nın fiili uygulamalarının, çevrenin korunması amacının ötesine geçtiğini ve bu uygulamaların özü itibarıyla korumacı nitelikte olduğunun açıkça görüldüğünü kaydeden Huang, bu konudaki endişelerini Fransa tarafına defaatle ilettiklerini vurguladı.

Ticaret ve ekonomide kısıtlayıcı önlemlerin kötüye kullanılmasına kararlı şekilde karşı çıktıklarını ifade eden Huang, Fransa'ya, ticari ve ekonomik anlaşmazlıkları diyalog yoluyla uygun şekilde ele alma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Huang gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti.

Bazı Fransız şirketlerin Avrupa Birliği'nden ve birliğe üye ülkelerden sübvansiyonlar aldığı ve bunların bir ölçüde Çin'deki iştiraklerine aktarılmış olabileceğine dair kamuoyunda çıkan haberleri hatırlatan Huang, söz konusu haberler üzerine, bakanlığın kısa süre önce Çin'de faaliyet gösteren bazı Fransız şirketlerinden konuyla ilgili bilgi ve açıklama talep ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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