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Çin, Eyalet Düzeyinde Gayrimenkul Finansman Koordinasyon Mekanizmaları Kurdu

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BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin, eyalet düzeyindeki 31 bölgede ve Xinjiang Üretim ve İnşaat Birlikleri'nde eyalet düzeyinde gayrimenkul finansman koordinasyon mekanizmalarının yanı sıra il düzeyi ve üzerindeki tüm kentlerde, kent düzeyinde gayrimenkul finansman koordinasyon mekanizmaları kurdu.

Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Mart ayı sonu itibarıyla toplam 1.979 emlak projesi yaklaşık 469 milyar yuan (yaklaşık 66,1 milyar ABD doları) tutarında banka kredisi alırken, 1.247 civarında proje de 155,4 milyar yuanı aşkın kredi aldı.

Çin, emlak projelerinin meşru finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve piyasanın istikrarlı ve sorunsuz büyümesini desteklemek amacıyla gayrimenkul sektörü için bir finansman koordinasyon merkezi kurma planını Ocak ayında ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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