Çin, Epdm İthalatındaki Anti-damping Uygulamalarının Sona Ermesine Yönelik İnceleme Başlattı

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nden yapılan etilen propilen dien monomer (EPDM) ithalatına yönelik anti-damping önlemlerinin sona ermesi için inceleme başlatacağını duyurdu. İnceleme, Çinli şirketlerin başvurusu üzerine gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nden yapılan etilen propilen dien monomer (EPDM) ithalatına uygulanan anti-damping önlemlerinin sona ermesine ilişkin bir inceleme başlatacağını duyurdu.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada kararın, ekimde iki Çinli şirketin yerli sektör adına yaptığı başvurunun ardından alındığı belirtildi.

Anti-damping önlemlerinin sona ermesinin, dampingin devam etmesine veya yeniden ortaya çıkmasına ve Çin sektörüne zarar vermesine yol açabileceğini belirten başvuru sahipleri inceleme talebinde bulundu.

20 Aralık'ta başlayacak inceleme 20 Aralık 2026'dan önce sonuçlandırılacak.

Soruşturma süresince Çin, söz konusu ülkelerden yapılan EPDM ithalatına, Ticaret Bakanlığı'nın 2020'de yayımladığı duyuruda belirlenen oranlarda anti-damping vergisi uygulamaya devam edecek.

Bu vergi oranları, ABD şirketleri için yüzde 214,9-222 arasında, Güney Kore şirketleri için yüzde 12,5 -24,5 arasında ve AB şirketleri için yüzde 14,7-31,7 arasında değişiyor.

Bakanlık, İngiltere'den yapılan EPDM ithalatına uygulanan anti-damping önlemlerinin ise 20 Aralık 2025 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

EPDM, inşaat, tel ve kablo yalıtımı ile otomotiv sektöründe contalar, hortumlar ve hava sızdırmazlık şeritleri gibi bileşenlerde yaygın olarak kullanılan bir sentetik kauçuk türü.

