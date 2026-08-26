Haberler

Çin'den ticari anlaşmazlıklarda eşit diyalog çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, tarafların ticari endişelerini eşit diyalog ve istişareyle çözmesi gerektiğini belirtti. Kanada'nın ABD mallarına misilleme vergileri koymasına ilişkin soru üzerine yapılan açıklamada, bu tür sorunların karşılıklı anlayışla ele alınması gerektiği vurgulandı.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, tüm tarafların birbirlerinin ekonomi ve ticarete ilişkin endişelerini eşit diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturması gerektiğini her zaman savunduklarını söyledi.

Lin açıklamayı çarşamba günkü basın toplantısında, Kanada'nın ABD mallarına misilleme niteliğinde gümrük vergileri uygulayacağını duyurmasına ilişkin bir soru üzerine yaptı.

Kanada hükümeti, 27,6 milyar Kanada doları (yaklaşık 20 milyar ABD doları) değerindeki 700'den fazla ABD menşeli ürüne misilleme amaçlı gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu.

Kaynak: Xinhua
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de yeni ihraç dalgası! Bu sefer partinin ağır topları gönderiliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

İtalyanlar panikledi! Türkiye için attıkları manşete bakın

Fethiye'de paraşüt faciası! Pilot ile Çinli turist feci şekilde can verdi

Fethiye'de paraşüt faciası! Pilot ile Çinli turist feci şekilde can verdi
Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı

Tutuklu başkandan “temiz” makam aracı: 985 bin TL’ye satışta
Bir transfer daha! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor

Bir transfer daha bitti! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim

Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: Cumhurbaşkanımıza gideceğim
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Alçak provokasyon! Birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?