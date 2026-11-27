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KOPENHAG, 27 Kasım (Xinhua) -- Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen "Çin'e İhracat" forumu, 20'den fazla Çinli şirketin satın alma temsilcileri ile ile Danimarkalı ihracatçıları bir araya getirdi. Perşembe günü gerçekleştirilen forumda, gıdadan farmasötiklere, hassas ölçüm cihazlarından yeşil deniz taşımacılığına kadar çeşitli sektörlerdeki fırsatlar ele alındı.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Çin Uluslararası Ticaret Temsilci Yardımcısı Ling Ji, forumda yaptığı konuşmada, "Çin'e İhracat" forumunun, Çin'in Danimarka'dan yaptığı ithalatı artırmayı ve ikili ticareti daha dengeli hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Çin'de giderek çeşitlenen tüketici talebinin, Danimarkalı işletmeler için fırsatlar yarattığına dikkat çeken Ling, Danimarkalı işletmelerin Çin'e yatırım yapmasından ve tedarik zincirlerinde Çinli ortaklarla daha yakın bir şekilde çalışmasından memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Danimarka'nın Çin Büyükelçisi Michael Starbaek Christensen de Danimarka'nın en büyük dördüncü ticaret ortağı olan Çin'in, "Danimarkalı işletmeler için temel bir pazar, kritik bir tedarik merkezi ve inovasyon üssü" haline geldiğini ifade etti.

Avrupa Birliği Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Denis Redonnet ise Çin'in ithalatı artırmaya yönelik çabalarından övgüyle bahsetti.

Redonnet, Avrupalı ihracatçıların kozmetik, ilaç, gıda ve makine gibi sektörlerde Çin pazarına daha iyi erişim fırsatları gördüğünü belirtti.

Çin'in Danimarka Büyükelçisi Wang Xuefeng de forumun Çin'in pazarını daha fazla dışa açma ve ithalatını artırma konusundaki kararlılığını gösterdiğini söyledi. Wang, forumun iki ülke arasındaki yatırım, teknoloji ve yeşil kalkınma işbirliğinin genişletilmesine de katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua