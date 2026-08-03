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Çin döviz sektöründe dışa açılımı genişletecek

Çin döviz sektöründe dışa açılımı genişletecek
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Çin Devlet Kambiyo İdaresi, yılın ikinci yarısında kurumsal dışa açılımı istikrarlı şekilde genişletecek. Sınır ötesi e-ticaret ve hizmet ticareti desteklenecek, çok uluslu şirketlerin fon yönetimi kolaylaştırılacak, Shanghai ve Hainan'ın gelişimi için döviz yenilikleri yapılacak.

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin, yılın ikinci yarısında döviz sektöründeki kurumsal dışa açılımı istikrarlı şekilde genişletmeye devam edecek.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi, pazar günü düzenlenen çalışma konferansının ardından yayımladığı bildiride, sınır ötesi ticaretteki döviz tahsilat ve ödemelerinde yüksek düzeyli dışa açılımı kolaylaştırıcı politikaları ülke genelinde teşvik edeceklerini açıkladı. Bildiriye göre sınır ötesi e-ticaret gibi yeni ticaret biçimlerinin gelişimi desteklenirken hizmet ticaretinde döviz mutabakatı optimize edilecek ve ara mal ticaretinin gelişimi güçlendirilecek.

Çok uluslu şirketlerin yerli ve yabancı para birimindeki sınır ötesi fonlarına yönelik merkezi işletim politikasını ülke genelinde yaygınlaştıracak idare, yerli döviz kredilerinin yönetimine ilişkin düzenlemeler yayımlayacak ve finans piyasaları arasındaki bağlantıları istikrarlı ve ihtiyatlı şekilde genişletecek.

Toplantıda, idarenin Shanghai'ın uluslararası bir finans merkezi olarak gelişimini destekleyeceği, pilot serbest ticaret bölgelerini geliştirme planını uygulamak üzere döviz yönetimini iyileştireceği ve Hainan Serbest Ticaret Limanı ile diğer bölgelerin döviz yönetimi inovasyonları gerçekleştirmesini destekleyeceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, sınır ötesi sermaye akışlarının daha güçlü izlenmesi, makro ihtiyati yönetim ile beklenti yönetiminin sürekli olarak iyileştirilmesi ve döviz piyasasının istikrarını korumak için kapsamlı önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
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