Çin Dışişleri Bakanlığından Batı'nın mültecilere yönelik çifte standardına tepki

Çin, Batı'nın mülteciler ve insan hakları konusunda "çifte standart" uyguladığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ülkenin başkenti Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Batılı ülkelerin mültecilere yaklaşımını eleştirdi.

Vang, Batı ülkelerinin, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika ülkelerindeki mültecileri görmezden gelirken, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaçanların insan haklarına hizmet ettiğini ve üzüntülerini paylaştığını söyledi.

Söz konusu uygulamanın "çifte standart" olduğunu kaydeden Vang, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Yugoslavya, Afganistan, Irak ve Suriye'deki sivillere verilen zararın cezasız kalmasına müsaade edilirken Ukrayna'da sivillere zarar veren eylemlerin savaş suçu olarak adlandırıldığına dikkati çeken Vang, bunun "kabul edilemez bir çifte standart" olduğunu savundu.

Vang, Yugoslavya'ya, Afganistan'a, Irak'a ve Suriye'ye saldırıların meşru ve yasal olduğunu iddia ederken; Ukrayna'ya yönelik saldırıların, egemenliğe saygı prensiplerini ihlal ettiğini söylemenin "kabul edilemez bir çifte standart" olduğunu ifade etti.

Yugoslavya ve Irak ile ilgili konulara gelindiğinde insan hakları bağımsızlıktan üstün görülürken; Ukrayna konusunda bağımsızlığın ihlal edilemez olduğunu kaydeden Vang, bunun "kabul edilemez bir çifte standart" olduğunu vurguladı.

Vang, tüm ülkelerin bağımsızlığı ve bölgesel bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin amaç ve prensiplerine uyulması gerektiğine işaret eden Vang, tüm ülkelerin meşru güvenlik endişelerine değer verilmesi gerektiğini vurguladı.

Vang, yalnızca çifte standartların bir kenara bırakılmasıyla Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerinde kalıcı barışın sağlanabileceğini dile getirdi.

Çin, Filistin halkının yanında olmayı sürdürecek

Sözcü Vang, uluslararası toplumun, Filistin sorunu ve diğer uluslararası veya bölgesel konularda çifte standart uygulamaması gerektiğine dikkati çekti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dünkü görüşmesinde, Avrupa'da yaşananların, uluslararası kriterlerin çifte standardını gözler önüne serdiğine dair ifadesine atıfta bulunan Vang, şu değerlendirmede bulundu:

"Filistin sorunu ötekileştirilmemeli veya unutulmamalı ve 50 yıldan uzun bir zamandır süregelen adaletsizliğin devam etmemesi gerekiyor."

Vang, Filistin-İsrail sorununda "iki devletli çözümden" yana olan Pekin yönetiminin, Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.