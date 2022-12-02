Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin Suriye'den Petrol Kaçırması 'Yasadışıdır'

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de asker konuşlandırmasının ve Suriye'den petrol ve tahıl kaçakçılığı yapmasının yasadışı olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de asker konuşlandırmasının ve Suriye'den petrol ve tahıl kaçakçılığı yapmasının yasadışı olduğunu söyledi.

Haberlere göre, ABD güçleri Perşembe günü Suriye'nin kuzeydoğusundan Irak'ın kuzeyindeki üslerine 54 adet petrol dolu tanker gönderirken bu, çalıntı Suriye petrolünün son sevkiyatı oldu.

Zhao, günlük basın toplantısında, "İlgili raporları not aldım. Bazı Suriyelilerin, ABD askerlerinin bu yaptığının onları kışın hayatta kalmak için mücadele etmek zorunda bıraktığını söylediği aktarıldı" dedi.

Zhao, 2011 ila 2022'nin ilk yarısında ABD'nin kaçakçılık faaliyetlerinin Suriye'ye 100 milyar dolardan fazla zarar verdiği yönündeki Suriye hükümetinin resmi verilerini aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD'nin Suriye'de asker konuşlandırması yasadışıdır. ABD'nin Suriye'den petrol ve tahıl kaçırması yasadışıdır. ABD'nin Suriye'ye yönelik füze saldırısı da yasadışıdır" dedi.

ABD'nin uluslararası yasaları ve kuralları ihlal etmeye devam ettiğini, ancak yine de "kurallara dayalı uluslararası düzen" olarak adlandırdığı şeyin savunucusu olduğunu iddia ettiğini belirten Zhao, ABD'nin "kurallardan" bahsettiğinde genellikle sadece kendi çıkarına hizmet etmek ve hegemonyasını sürdürmek için bahane bulmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Sözcü, diğerlerinin yanı sıra Fransa'nın Eski Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Gerard Araud'un "Amerikalılar esasında ne isterlerse yapmak isterler, buna uluslararası hukuka aykırı olanlar da dahil, kendilerinin ifade ettiği gibi, onlar yaparlar" sözlerini aktardı.

Zhao, "Uluslararası toplumun buna göz yummayacağını ve uyanık kalacağına inanıyoruz" dedi.