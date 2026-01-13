Haberler

Çin: Küresel Kritik Maden Tedarik Zincirlerinin İstikrar ve Güvenliğini Sağlamak Tüm Tarafların Ortak Sorumluluğu

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, G7 ülkelerinin kritik madenlerde Çin'e bağımlılığı azaltma konusundaki açıklamalarını değerlendirdi. Mao, küresel kritik maden tedarik zincirlerinin güvenliği konusunda herkesin sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, G7 ülkelerinin maliye bakanlarının kritik madenler konusundaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

G7 ülkelerinin maliye bakanlarının, kritik madenlerde Çin'e bağımlılığı azaltma sürecini hızlandırma konusunda pazartesi günü uzlaştığına ilişkin haberler basına yansımıştı.

Mao salı günü düzenlenen basın toplantısında, küresel kritik maden tedarik zincirlerinin istikrar ve güvenliğinin sağlanması konusundaki tutumlarının değişmediğini belirtti.

Mao, tüm tarafların bu yönde sorumluluğu bulunduğuna inandıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
