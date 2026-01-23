Çin: Belirsizliklerle Dolu Dünyada İstikrar Unsuru Olarak Hareket Etmeye Devam Edeceğiz

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, tarihin cepheleşme ve düşmanlığın yalnızca zarar ve başarısızlığa yol açtığını, diyalog ve işbirliğinin ise refah ve ilerlemeyi desteklediğini gösterdiğini belirtti.

Guo cuma günkü basın toplantısında Davos'ta düzenlenen 2026 Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in toplantıya katıldığını belirten Guo, He'nin yaptığı konuşmanın dünyaya olumlu bir mesaj verdiğini belirtti. Guo, He'nin mesajında Çin'in, yüksek kaliteli kalkınmayı ilerletmeye, yüksek standartlı dışa açılımı genişletmeye, evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeye ve daha eşit ve daha adil bir uluslararası ekonomi ve ticaret düzenini desteklemeye kararlı olduğunu vurguladığını ifade etti.

Guo, "Uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun Çin, bu belirsiz dünyada her zaman bir istikrar unsuru olacak ve dünyaya fırsat, güven ve ivme sağlayacaktır" dedi.

Guo, "Küresel zorlukları ortaklaşa çözmek ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek amacıyla, tüm taraflarla çalışarak farklılıkları diyalog yoluyla aşmaya, işbirlikleri yaparak karşılıklı güveni artırmaya ve taahhütleri fiili eylemlerle yerine getirmeye hazırız" diye konuştu.