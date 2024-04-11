Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin'e yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'e yatırım yapmanın geleceğe yatırım yapmak olduğunu söyledi.

Mao söz konusu açıklamayı Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, 2024 Kearney Doğrudan Yabancı Yatırım Endeksi'nde geçtiğimiz yıl yedinci sırada olan Çin'in bu yıl üçüncü sıraya yükselerek yükselen piyasalar sıralamasında ilk sıraya yerleşmesi hakkındaki görüşünün sorulması üzerine yaptı. Söz konusu endeks, önde gelen küresel yönetim danışmanlık firması Kearney tarafından açıklandı.

Mao, son yıllarda Çin'in Yabancı Yatırım Yasası'nı yürürlüğe koyduğunu, yabancılara ilişkin yasal çerçeveyi geliştirdiğini ve fikri mülkiyetlerin korunmasını güçlendirdiğini belirtti.

Sözcü, çeşitli alanlardaki standart ve yönetmeliklerin iyileştirildiğini ve yatırım ortamının daha istikrarlı, şeffaf ve öngörülebilir olduğunu ifade etti.

Çin'in yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına uyum sağlayacak şekilde kurumsal dışa açılımını ilerlettiğini kaydeden Mao, 2013 yılında Çin'in ilk yabancı yatırım negatif listesinde 190 kalem olduğunu hatırlattı.

"Şimdi ise bu sayı, ulusal negatif listede 31'e, serbest ticaret pilot bölgeleri negatif listesindeyse 27'ye düşürüldü" diyen Mao, güçlü yatırım ortamı ve yüksek standartlı dışa açılımın, yabancı işletmelerin Çin'de yatırıma yönelik güvenini artırdığını sözlerine ekledi.

Sözcü, Çin'in piyasa ve kalkınma getirilerini dünyayla paylaşmak üzere yeni kaliteli üretim güçleri geliştirmek suretiyle iş ortamını iyileştirmeye ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği alanlarını genişletmeye devam edeceğini söyledi.