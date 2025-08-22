Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Güney Asya Hızlandırılmış Kalkınma Dönemi Yaşamalı

İSLAMABAD, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 21. yüzyılın Asya, özellikle de Güney Asya için hızlandırılmış bir kalkınma ve yeniden canlanma dönemi olması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, eş başkanlık ettikleri Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog toplantısının 6. turunun ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Wang, perşembe günkü ortak basın toplantısında, Hindistan, Afganistan ve Pakistan'a gerçekleştirdiği son ziyaret turunda Güney Asya'nın muazzam gelişme potansiyelini ve direncini hissettiğini vurgulayarak, 21. yüzyılın Asya, özellikle de Güney Asya için hızlandırılmış bir kalkınma ve yeniden canlanma dönemi olması gerektiğini belirtti.

Wang, doğal ortaklar olan Çin ve Güney Asya ülkelerinin, aralarında işbirliğine yönelik geniş bir alan bulunduğunu ifade etti.

Çin-Hindistan ilişkilerindeki iniş çıkışlara rağmen uzun bir geçmişe sahip olan iki ülke arasındaki ilişkilerin sahip olduğu tarihsel mantığın giderek daha fazla netlik kazandığını kaydeden Wang, zamana meydan okuyan Çin-Pakistan dostluğunun kazandığı iç ivmenin de giderek arttığını söyledi.

Çin-Pakistan, Çin-Hindistan ve Çin ile diğer komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını kaydeden Wang, bu ilişkilerin herhangi bir üçüncü tarafın etkisine de açık olmadığını vurguladı.

Çin ve Pakistan'ın sarsılmaz dostlar ve her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortakları olduğuna dikkat çeken Wang, ortak geleceğe sahip bir Çin-Pakistan topluluğu inşa etme hedefinin, Çin'in komşu ülkelerle ortak geleceğe sahip topluluk inşa etme hedefleri arasında öncelikli olduğunu ve bu açıdan önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Çin ve Pakistan'ın Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin hayata geçirilmesine öncülük ettiğini belirten Wang, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun inşasının sadece iki ülke halklarına fayda sağlamakla kalmayacağını, faydasının aynı zamanda Afganistan ve diğer ülkelere de yayılacağını ifade etti.

Hem Çin hem de Pakistan'ın Küresel Güney'in önemli üyeleri olduğuna işaret eden Wang, Pakistan'ın bu yıl itibarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi rolünü üstlenmesiyle konseyde eşitlik ve adaletin korunmasında yeni bir ortak kazandıklarını vurguladı.

Wang, iki ülkenin gelişmekte olan ülkeler ve Küresel Güney'in meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalışacağını sözlerine ekledi.