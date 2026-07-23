Haberler

Wang Yi: Çin-Brunei ilişkileri eşitlik ve kazan-kazan işbirliğine örnek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brunei Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile Manila'da görüştü. Wang, ilişkilerin eşitlik ve kazan-kazan işbirliğine örnek olduğunu belirtirken, Mateen Tek Çin ilkesine bağlılık vurgusu yaptı.

MANİLA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile Brunei arasındaki ilişkilerin büyük ve küçük ülkeler arasında eşitlik ile kazan-kazan işbirliğine örnek teşkil ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang çarşamba günü Filipinler'in başkenti Manila'da Brunei Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile bir araya geldi.

Wang, iki ülke liderlerinin vardığı önemli ortak mutabakatları uygulamak, ekonomi, ticaret, enerji ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek, denizcilik alanındaki gelişimi ortaklaşa ilerletmek ve iki taraf arasındaki tatbiki işbirliğinden daha somut sonuçlar elde etmek üzere Brunei ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Prens Mateen ise Brunei'nin en güvenilir dostu ve en büyük ticaret ve yatırım ortağı olan Çin'le işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirten Mateen, stratejik işbirliği ortaklığını sağlamlaştırmak, üst düzey temasları artırmak, ticaret, yatırım, yapay zeka, halklar arası ilişkiler ve kültür alanlarında etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi

Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Bunları eken 1 senede ev araba alıyor! Yetiştirenler kazançlarını katlıyor

Bunu eken 1 senede ev ve araba alıyor! Yetiştirenler ihya oluyor
Survivor Onur'dan uzun saç eleştirilerine yanıt: Ben yeterince...

Survivor Onur'dan uzun saç eleştirilerine yanıt: Ben yeterince...
Haberi duyan on binlerce kişi e-Devlet'e akın etti

Haberi duyan harekete geçti! On binlerce kişi e-Devlet'e akın etti
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş

Ezel Akay'ın evinden inanılmaz görüntüler! Gören küçük dilini yuttu