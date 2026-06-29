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Çin, Venezuela'ya Yaklaşık 15 Milyon Dolar Değerinde Acil Yardım Malzemesi Gönderecek

Çin, Venezuela'ya Yaklaşık 15 Milyon Dolar Değerinde Acil Yardım Malzemesi Gönderecek
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Venezuela'daki deprem sonrası yardım ve yeniden inşa çalışmaları için daha önce yapılan nakdi yardıma ek olarak 100 milyon yuan (yaklaşık 14,67 milyon dolar) değerinde acil durum malzemesi gönderileceğini açıkladı.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, deprem sonrası yardım ve yeniden inşa çalışmalarına yönelik olarak Venezuela'ya ek yardımda bulunacaklarını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, daha önce yapılan nakdi yardıma ek olarak 100 milyon yuan (yaklaşık 14,67 milyon ABD doları) tutarında acil durum malzemesi gönderileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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