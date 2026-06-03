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Çin Üretimi 261 Adet Yeni Enerjili Araç Yüklü Tren Kazakistan'a Doğru Yola Çıktı

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Çin'in Guiyang kentinden hareket eden ve 261 adet yerli üretim yeni enerjili araç taşıyan ilk JSQ tipi yük treni, Orta Asya'ya gitmek üzere yola çıktı. Trenin 15 günde Kazakistan'a ulaşması bekleniyor.

GUİYANG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da bulunan bir demiryolu lojistik merkezinde JSQ tipi yük trenine yüklenen yeni enerjili araçlar, 3 Haziran 2026.

Yerli üretim 261 adet yeni enerjili araç yüklü ilk JSQ tipi yük treni, Orta Asya'ya gitmek üzere çarşamba günü Guiyang'dan yola çıktı.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı üzerinden çıkış yapacak trenin 15 günde Kazakistan'a ulaşması bekleniyor.

JSQ tipi yük treni, satışa sunulacak otomobillerin taşınması için özel olarak tasarlandı. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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